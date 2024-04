La definizione e la soluzione di 7 lettere: Bosco di alberi di natale. ABETAIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

abete ( approfondimento) m sing (pl.: abeti)

(botanica) albero di montagna delle conifere, sempreverde, con rami quasi orizzontali digradanti verso la cima (falegnameria) legno d'abete

Sillabazione

a | bé | te

Pronuncia

IPA: /a'bete/

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino abetem, dal latino classico abies

Citazione

Parole derivate

abetino, abetaia

Termini correlati

albero di Natale

