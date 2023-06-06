Violenta azione di ritorsione

Home / Soluzioni Cruciverba / Violenta azione di ritorsione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Violenta azione di ritorsione' è 'Rappresaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAPPRESAGLIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Violenta azione di ritorsione" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Violenta azione di ritorsione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Rappresaglia? Una reazione dura e spesso sproporzionata a un'offesa o a un torto subito, volta a infliggere un danno in risposta a un'azione precedente. Questo comportamento può essere motivato dal desiderio di vendetta o di ristabilire un senso di giustizia personale. La parola descrive un atto di rivalsa che si manifesta con forza e determinazione, spesso alimentata dall'emozione di aver subito un'ingiustizia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Violenta azione di ritorsione nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Rappresaglia

La soluzione associata alla definizione "Violenta azione di ritorsione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Violenta azione di ritorsione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Rappresaglia:

R Roma A Ancona P Padova P Padova R Roma E Empoli S Savona A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Violenta azione di ritorsione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Azione che desta ripugnanzaPrime in azioneLo merita ogni buona azioneIl campo d azione di Tim e VodafoneFare passare all azione