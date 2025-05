Si usa per fare la ceretta araba nei cruciverba: la soluzione è Caramello

CARAMELLO

Curiosità e Significato di "Caramello"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Caramello più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Caramello.

Il caramello è una sostanza dolce e appiccicosa ottenuta sciogliendo zucchero. Viene spesso usato per creare strisce adesive (come la pasta di zucchero) o per decorare dolci. Nel contesto della ceretta araba, il termine si riferisce alla pasta di zucchero simile al caramello, usata per rimuovere i peli in modo naturale e delicato.

Come si scrive la soluzione: Caramello

Stai cercando la risposta alla definizione "Si usa per fare la ceretta araba"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

