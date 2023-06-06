Scrisse l Almagesto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scrisse l Almagesto' è 'Tolomeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOLOMEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scrisse l Almagesto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scrisse l Almagesto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tolomeo? Tolomeo, celebre astronomo e matematico dell'antichità, è noto principalmente per aver lasciato un'opera fondamentale che raccolse le conoscenze dell'epoca sul cielo e i movimenti degli astri. Questa grande compilazione, scritta in greco, influenzò profondamente la scienza per secoli, diventando un punto di riferimento imprescindibile per studiosi e astronomi. La sua opera combina osservazioni dettagliate e teorie innovative, contribuendo a sviluppare un modello dell'universo che durò fino all'epoca moderna.

Se la definizione "Scrisse l Almagesto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scrisse l Almagesto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tolomeo:

T Torino O Otranto L Livorno O Otranto M Milano E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scrisse l Almagesto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

