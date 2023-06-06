Il padre di Ettore
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SOLUZIONE: PRIAMO
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Perché la soluzione è Priamo? Priamo è noto come il padre di Ettore, figura di grande importanza nella mitologia greca. La sua figura è associata alla saggezza, alla guida e alla protezione del suo popolo, caratteristiche tipiche di un sovrano rispettato e amato. La sua presenza nel racconto evidenzia il ruolo di un sovrano che si prende cura dei propri figli e della città, affrontando con coraggio le sfide del suo tempo. La sua storia rimane simbolo di paternità e leadership.
Il padre di Ettore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Priamo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il padre di Ettore
- Risposta: PRIAMO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Priamo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il padre di Ettore". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il Padre da Pietrelcina Il padre di Matusalemme Il padre di Isacco Il figlio di Ettore e di Andromaca Nel 400 i Fiorentini lo soprannominarono Padre della Patria
Altre definizioni collegate
Con padre: Fu Il padre della storia
Con ettore: Lo era Ettore