Il padre di Ettore

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il padre di Ettore' è 'Priamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIAMO

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Perché la soluzione è Priamo? Priamo è noto come il padre di Ettore, figura di grande importanza nella mitologia greca. La sua figura è associata alla saggezza, alla guida e alla protezione del suo popolo, caratteristiche tipiche di un sovrano rispettato e amato. La sua presenza nel racconto evidenzia il ruolo di un sovrano che si prende cura dei propri figli e della città, affrontando con coraggio le sfide del suo tempo. La sua storia rimane simbolo di paternità e leadership.

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Il padre di Ettore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Priamo

Per risolvere la definizione "Il padre di Ettore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Priamo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il padre di Ettore

Il padre di Ettore Risposta: PRIAMO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

P Padova R Roma I Imola A Ancona M Milano O Otranto

La soluzione 'Priamo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il padre di Ettore". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.