Un pensiero di Ettore Pinto
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un pensiero di Ettore Pinto
- Risposta: PERRAGGIUNGEREILSUCCESSOOCCORRECHELACAPACITÀELESTROINCONTRINOLAFORTUNA
- Lunghezza: 70 lettere
- Schema parole: 3-11-2-8-7-3-2-8-1-1-5-10-2-7
- Vocali: 30
- Consonanti: 40
- Parole: 14
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: PRRIEEILSOOECELACÀELEOIOLAFTA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Per Raggiungere Il Successo Occorre Che La Capacità E L Estro Incontrino La Fortuna? Ettore Pinto crede che il successo dipenda dall'incontro tra talento e buona sorte. La capacità e l'estro sono fondamentali, ma senza un pizzico di fortuna, raggiungere i propri obiettivi può risultare più difficile. È un equilibrio tra impegno e circostanze favorevoli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un pensiero di Ettore Pinto: risposta da 70 lettere
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