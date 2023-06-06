Ospita un famoso stadio calcistico europeo nei cruciverba: la soluzione è Prater

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ospita un famoso stadio calcistico europeo' è 'Prater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRATER

Curiosità e Significato di Prater

Vuoi sapere di più su Prater? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Prater.

Come si scrive la soluzione Prater

Stai cercando la risposta alla definizione "Ospita un famoso stadio calcistico europeo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 6 lettere della soluzione Prater:
P Padova
R Roma
A Ancona
T Torino
E Empoli
R Roma

