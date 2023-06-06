Liberata dai lacci

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Liberata dai lacci' è 'Slegata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLEGATA

Perché la soluzione è Slegata? La parola slegata indica qualcosa o qualcuno che non è più vincolato o legato, permettendo libertà di movimento e autonomia. Questa condizione si riferisce spesso a oggetti o persone che sono stati liberati dai lacci o da qualsiasi sorta di restrizione. La sensazione di essere slegati è associata a una maggiore spontaneità e leggerezza, poiché non ci sono più ostacoli o limiti che impediscono di agire liberamente. La libertà di muoversi senza vincoli rappresenta un aspetto fondamentale della condizione di slegata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Liberata dai lacci". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Liberata dai lacci nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Slegata

La soluzione associata alla definizione "Liberata dai lacci" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Liberata dai lacci" conferma che la soluzione 'Slegata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Slegata

S Savona L Livorno E Empoli G Genova A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Liberata dai lacci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Slegata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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