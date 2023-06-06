L etrusco re di Chiusi che assediò Roma

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L etrusco re di Chiusi che assediò Roma' è 'Porsenna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L etrusco re di Chiusi che assediò Roma" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L etrusco re di Chiusi che assediò Roma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Porsenna? Porsenna è stato un sovrano etrusco di Chiusi noto per aver assediato Roma, cercando di espandere il suo potere sulla città. La sua figura è legata a eventi storici che testimoniano i conflitti tra gli etruschi e i romani nell'antichità. La sua azione militare rappresenta un episodio importante nella lotta tra queste due civiltà, lasciando un segno nella storia del Lazio.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L etrusco re di Chiusi che assediò Roma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L etrusco re di Chiusi che assediò Roma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L etrusco re di Chiusi che assediò Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

