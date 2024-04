La Soluzione ♚ Né equilatero né scaleno La definizione e la soluzione di 8 lettere: Né equilatero né scaleno. ISOSCELE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ne equilatero ne scaleno: In geometria, si definisce triangolo isoscele un triangolo che possiede due lati congruenti. Vale il seguente teorema: "Un triangolo è isoscele se e solo se ha due angoli congruenti". Questo teorema costituisce la quinta proposizione del Libro I degli Elementi di Euclide ed è noto come pons asinorum. In un triangolo isoscele la bisettrice relativa all'angolo al vertice coincide con la mediana, l'altezza e l'asse relativi alla base. Particolari triangoli isosceli sono i triangoli equilateri e i triangoli rettangoli isosceli. Esistono anche triangoli isosceli acutangoli e ottusangoli. I triangoli isosceli rettangoli sono tutti simili tra di ... Aggettivo Significato e Curiosità su: In geometria, si definisce triangolo isoscele un triangolo che possiede due lati congruenti. Vale il seguente teorema: "Un triangolo è isoscele se e solo se ha due angoli congruenti". Questo teorema costituisce la quinta proposizione del Libro I degli Elementi di Euclide ed è noto come pons asinorum. In un triangolo isoscele la bisettrice relativa all'angolo al vertice coincide con la mediana, l'altezza e l'asse relativi alla base. Particolari triangoli isosceli sono i triangoli equilateri e i triangoli rettangoli isosceli. Esistono anche triangoli isosceli acutangoli e ottusangoli. I triangoli isosceli rettangoli sono tutti simili tra di ... isoscele m e f sing (pl.: isosceli) (matematica) (geometria) detto dei triangoli e dei trapezi aventi almeno due lati uguali Sillabazione i | sò | sce | le Pronuncia IPA: /i'zele/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo isosceles, derivato dal greco antico isoskeles, formato da isos, uguale, e skelos, gamba Altre Definizioni con isoscele; equilatero; scaleno; Un tipo di triangolo; Triangolo con due lati uguali; Quello amoroso non è detto sia equilatero; Cerca altre soluzioni cruciverba

