Vino bianco di una provincia sarda nei cruciverba: la soluzione è Vernaccia Di Oristano

VERNACCIA DI ORISTANO

Curiosità e Significato di "Vernaccia Di Oristano"

Perché la soluzione è Vernaccia Di Oristano? La VERNACCIA DI ORISTANO è un rinomato vino bianco prodotto nella provincia di Oristano, in Sardegna. Caratterizzato da un gusto fresco e leggero, deriva da uve vermentino coltivate in terreni ricchi di storia e tradizione. Questo vino rappresenta l’eccellenza enologica dell’isola, ideale per accompagnare piatti di pesce e antipasti mediterranei, regalando un assaggio autentico della Sardegna.

Come si scrive la soluzione Vernaccia Di Oristano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vino bianco di una provincia sarda", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

