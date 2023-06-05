L orologio che va a sabbia

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L orologio che va a sabbia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L orologio che va a sabbia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Clessidra? Un oggetto che misura il trascorrere del tempo utilizzando la caduta di granelli di sabbia da una parte all'altra, rappresenta un metodo antico per tenere traccia dei minuti. La sua forma spesso ricorda un contenitore di vetro allungato che si stringe nel mezzo, permettendo alla sabbia di scorrere lentamente. Questo strumento è stato impiegato per secoli, prima dell'avvento degli orologi moderni, per segnare intervalli temporali in modo semplice e visivo. È un simbolo di passaggio e di effimero.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L orologio che va a sabbia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L orologio che va a sabbia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L orologio che va a sabbia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

