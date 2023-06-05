Il nome del re di Giordania

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il nome del re di Giordania' è 'Abdallah'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABDALLAH

Perché la soluzione è Abdallah? Abdallah è il sovrano che regna in Giordania, riconosciuto per il suo ruolo di monarca e guida del paese. La sua figura rappresenta l'unità nazionale e la continuità storica della famiglia reale. È noto per il suo impegno nel promuovere stabilità, sviluppo e relazioni internazionali. La sua leadership è fondamentale per il benessere e la sicurezza della nazione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il nome del re di Giordania" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il nome del re di Giordania". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La definizione "Il nome del re di Giordania" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il nome del re di Giordania" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Abdallah:

A Ancona B Bologna D Domodossola A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona H Hotel

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il nome del re di Giordania" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

