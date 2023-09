Un antica città della Giordania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antica città della Giordania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PETRA

Significato/Curiosita : Un antica citta della giordania

«roccia» in greco) è un sito archeologico della giordania, posto a circa 250 km a sud della capitale amman, costruito 2000 anni fa, in un bacino tra le montagne... 35°26'25e / 30.328889°n 35.440278°e30.328889; 35.440278 petra (in arabo , al-bitra, da pta pétra «roccia» in greco) è un sito archeologico della giordania...