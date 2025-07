In modo passabile nei cruciverba: la soluzione è Benino

BENINO

Curiosità e Significato di Benino

Approfondisci la parola di 6 lettere Benino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Benino? Benino indica qualcosa che va abbastanza bene, senza eccellere ma nemmeno essere insufficiente. È un modo informale per descrivere una situazione o un risultato discreto, accettabile e senza particolari pregi o difetti. Usato spesso nel linguaggio quotidiano, permette di comunicare in modo gentile e leggero che le cose sono nella media, senza entusiasmo o delusione. Insomma, qualcosa di passabile e sufficiente.

Come si scrive la soluzione Benino

Hai davanti la definizione "In modo passabile" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

