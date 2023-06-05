È largo una spanna

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È largo una spanna' è 'Palmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È largo una spanna" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È largo una spanna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Palmo? Un termine che indica una misura di larghezza pari a una mano aperta, tra il pollice e il mignolo. Questo modo di misurare è spesso usato per indicare la dimensione di oggetti come strumenti o tessuti. La parola si riferisce alla distanza coperta dalla mano aperta, rendendo facile stimare la larghezza con un gesto spontaneo. È una misura antica ancora oggi utilizzata in contesti artigianali o tradizionali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "È largo una spanna" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È largo una spanna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palmo:

P Padova A Ancona L Livorno M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È largo una spanna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

