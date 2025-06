La Fenech del cinema nei cruciverba: la soluzione è Edwige

EDWIGE

Curiosità e Significato... La soluzione Edwige di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Edwige per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Edwige? Edwige è un nome femminile francese reso celebre dalla famosa attrice Edwige Fenech, nota per le sue interpretazioni nel cinema italiano degli anni '70. Il termine evoca eleganza e charme, diventando simbolo di bellezza e sensualità nell’immaginario collettivo. La sua popolarità si è consolidata grazie alle pellicole che l’hanno vista protagonista. Insomma, Edwige rappresenta un'icona senza tempo del cinema e dello spettacolo.

E Empoli

D Domodossola

W Washington

I Imola

G Genova

E Empoli

