Esagerate passioni

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esagerate passioni' è 'Manie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANIE

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Perché la soluzione è Manie? Le manie sono emozioni intense e spesso incontrollabili che coinvolgono una passione esagerata verso un'idea, un oggetto o un'attività. Questi sentimenti portano a comportamenti impulsivi e a volte rischiosi, dominando la mente e influenzando le decisioni quotidiane. La forza di queste passioni può creare un senso di urgenza e di bisogno irrefrenabile di soddisfare desideri o bisogni specifici. La presenza di manie può alterare il normale equilibrio emotivo di una persona.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esagerate passioni". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Esagerate passioni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Manie

Quando la definizione "Esagerate passioni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esagerate passioni" conferma che la soluzione 'Manie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Manie

M Milano A Ancona N Napoli I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esagerate passioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Manie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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