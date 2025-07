Personaggio fantastico di dimensioni esagerate nei cruciverba: la soluzione è Gigante

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Personaggio fantastico di dimensioni esagerate' è 'Gigante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIGANTE

Curiosità e Significato di Gigante

Hai risolto il cruciverba con Gigante? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Gigante.

Perché la soluzione è Gigante? Il termine gigante indica un essere fantastico di dimensioni enormi, molto più grandi di un essere umano normale. Spesso presente in miti e leggende, rappresenta potenza e imponenza. Può anche riferirsi a qualcosa di grande o importante in senso figurato. Insomma, un vero e proprio personaggio che si distingue per la sua statura fuori dal comune.

Come si scrive la soluzione Gigante

Se "Personaggio fantastico di dimensioni esagerate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

I Imola

G Genova

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

