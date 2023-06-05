Così sono le bugie che stanno in piedi

SOLUZIONE: VEROSIMILI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così sono le bugie che stanno in piedi" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono le bugie che stanno in piedi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Verosimili? Quando una spiegazione o una storia sembra credibile e plausibile, anche se potrebbe essere falsa, si dice che sia verosimile. Questo termine descrive qualcosa che, grazie alla sua apparenza, riesce a convincere senza apparenti contraddizioni. Le narrazioni verosimili sono spesso usate per ingannare, perché si adattano bene alle aspettative e alla realtà percepita. La loro forza risiede nel fatto che sembrano autentiche, anche se non lo sono realmente.

La soluzione associata alla definizione "Così sono le bugie che stanno in piedi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono le bugie che stanno in piedi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Verosimili:

V Venezia E Empoli R Roma O Otranto S Savona I Imola M Milano I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono le bugie che stanno in piedi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

