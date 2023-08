Conforto che si prova quando è alleviato un dolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conforto che si prova quando è alleviato un dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOLLIEVO

Significato/Curiosita : Conforto che si prova quando e alleviato un dolore

Chirurgica, ma prima di operarlo scopre che tramite la pressione sulle giunture il dolore è alleviato, così capisce che anche quest'ultima ipotesi era sbagliata... Commons contiene immagini o altri file su casa sollievo della sofferenza sito web ufficiale della casa sollievo della sofferenza, su operapadrepio.it. fondazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Conforto che si prova quando è alleviato un dolore : conforto; prova; quando; alleviato; dolore; Un liquido alimentare leggero e di conforto ; Lo sconforto di chi è deluso; conforto che rinfranca; Lo allarga il conforto ; Con me... esprime sconforto ; Approva re con applausi ed esultanza; Una prova di forza a due di ferro; Un noto film di Steven Spielberg: prova a; Che danno prova di onestà e rettitudine; prova re un cocente rimpianto: le mani; quando i fanno ooh canta Povia; Si aprono quando diluvia; Si chiedono quando si è in bolletta; L innocenza quando disarma; Lo è sempre l ombrello quando è aperto; alleviato ; Ne soffre chi teme ossessivamente il dolore fisico; Al momento di pagare prova un grande dolore ; Tali da procurare danno e dolore anche morale; Calmare un dolore ; Non fan sentire il dolore ;

Cerca altre Definizioni