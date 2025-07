Conforto che dà sollievo nei cruciverba: la soluzione è Ristoro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Conforto che dà sollievo' è 'Ristoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISTORO

Curiosità e Significato di Ristoro

Approfondisci la parola di 7 lettere Ristoro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ristoro? Ristoro indica un momento di conforto e sollievo, spesso legato a una pausa rigenerante come uno spuntino o una bevanda che rigenera le forze. È ciò che ci permette di sentirci meglio e riprendere energia dopo una fatica o una giornata impegnativa. Insomma, il ristorare è un piccolo gesto di cura per sé stessi, fondamentale per ritrovare il benessere.

Come si scrive la soluzione Ristoro

Hai trovato la definizione "Conforto che dà sollievo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

O Otranto

