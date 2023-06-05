Avanzata restata

Home / Soluzioni Cruciverba / Avanzata restata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avanzata restata' è 'Rimasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMASTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avanzata restata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avanzata restata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rimasta? Quando qualcosa rimane dopo che altre sono state utilizzate o eliminate, si parla di una presenza persistente. È ciò che resta di un oggetto, di un'idea o di un'esperienza dopo che tutto il resto è scomparso o cambiato. La parola indica quindi ciò che permane nel tempo, spesso con un senso di continuità o di ricordo duraturo. Può riferirsi a ciò che si conserva nonostante le trasformazioni o le perdite.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Avanzata restata nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rimasta

Quando la definizione "Avanzata restata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avanzata restata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rimasta:

R Roma I Imola M Milano A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avanzata restata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un idea avanzataDa tenera diventa avanzataRestata senza reNon restata a RomaLo è l età più avanzata