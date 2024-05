Significato della soluzione per: Zenobia ne era la regina

Palmira (in palmireno , Tadmor, "palma"; greco aµa, Palmyra, come in latino; in aramaico, Tadmor, in arabo , Tadmur), chiamata anche la Sposa del Deserto, fu in tempi antichi una delle più importanti città della Siria, e per un certo periodo capitale dell'importante Regno di Palmira, un impero di breve durata governato dalla regina Zenobia in contrasto con l'impero romano nel III secolo d.

Italiano: Nome proprio: Palmira f (m: Palmiro) . nome proprio di persona femminile. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .