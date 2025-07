Antica città della Siria nei cruciverba: la soluzione è Ugarit

Home / Soluzioni Cruciverba / Antica città della Siria

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antica città della Siria' è 'Ugarit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UGARIT

Curiosità e Significato di Ugarit

Hai risolto il cruciverba con Ugarit? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ugarit.

Perché la soluzione è Ugarit? Ugárit era un'antica città-stato situata sulla costa del Mediterraneo, in quello che oggi è la Siria. Famosa per il suo prezioso alfabeto e i commerci ricchi, rappresenta un importante capitolo della storia antica del Medio Oriente. La sua scoperta ha fornito preziose informazioni sulle prime civiltà della regione e sullo sviluppo della scrittura. Un sito che continua a stupire gli studiosi di tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Antica città della Siria semidistrutta dall ISISAntica città della Siria dalle imponenti rovineAntica città dell ArgolideAntica città sumericaAntica città greca della Focide

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ugarit

Non riesci a risolvere la definizione "Antica città della Siria"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

U Udine

G Genova

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A S E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FARSE" FARSE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.