Animale che muta colore

Home / Soluzioni Cruciverba / Animale che muta colore

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Animale che muta colore' è 'Camaleonte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAMALEONTE

Perché la soluzione è Camaleonte? Il camaleonte è un rettile noto per la sua abilità di cambiare tonalità della pelle, adattandosi all'ambiente circostante. Questa capacità gli permette di mimetizzarsi, proteggendosi dai predatori e catturando le prede con maggiore efficacia. La sua pelle contiene cellule specializzate che si espandono o si restringono, creando sfumature diverse. Questa caratteristica rende il camaleonte un esempio affascinante di adattamento evolutivo nel regno animale, testimoniando la meraviglia della natura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Animale che muta colore" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Animale che muta colore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Animale che muta colore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Camaleonte

Questa pagina è dedicata alla definizione "Animale che muta colore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Animale che muta colore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Camaleonte:

C Como A Ancona M Milano A Ancona L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Animale che muta colore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un lucertolone che sa mimetizzarsiUn maestro di mimetismoAnimale mimeticoUn animale come la gazzellaIl colore del principe delle fiabeFavoloso animale simile a un cavalloIl colore del lutto liturgicoTessuto con puntini di colore diverso