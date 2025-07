Un maestro di mimetismo nei cruciverba: la soluzione è Camaleonte

CAMALEONTE

Curiosità e Significato di Camaleonte

La parola Camaleonte è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Camaleonte.

Perché la soluzione è Camaleonte? Il termine cameleonte indica un animale noto per la sua straordinaria capacità di cambiare colore in modo da mimetizzarsi e adattarsi all’ambiente circostante. Questa abilità gli permette di sfuggire ai predatori e di comunicare con i conspecifici. La parola deriva dal greco e rappresenta perfettamente il concetto di adattamento e trasformazione, rendendola un esempio affascinante di come la natura sorprenda sempre.

Come si scrive la soluzione Camaleonte

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un maestro di mimetismo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

M Milano

A Ancona

L Livorno

E Empoli

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R T E R E O D N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REDENTORE" REDENTORE

