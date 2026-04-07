Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone
La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone' è 'Portafoglio Elettronico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PORTAFOGLIO ELETTRONICO
Perché la soluzione è Portafoglio Elettronico? Un portafoglio elettronico è un sistema digitale che consente di archiviare e gestire in modo sicuro informazioni e dati personali sul proprio smartphone. Attraverso questa tecnologia, è possibile effettuare pagamenti, conservare coupon, carte di credito o di debito, e monitorare le transazioni in modo semplice e rapido. La funzione principale di questa applicazione è quella di rendere più comodo e veloce l'accesso alle proprie risorse finanziarie e di identificazione, eliminando la necessità di portare con sé oggetti fisici.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone". La risposta di 22 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone nei cruciverba: la soluzione di 22 lettere è Portafoglio Elettronico
Se la definizione "Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone" conferma che la soluzione 'Portafoglio Elettronico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 22 lettere della soluzione Portafoglio Elettronico
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portafoglio Elettronico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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