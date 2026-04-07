Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone

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La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone' è 'Portafoglio Elettronico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTAFOGLIO ELETTRONICO

Perché la soluzione è Portafoglio Elettronico? Un portafoglio elettronico è un sistema digitale che consente di archiviare e gestire in modo sicuro informazioni e dati personali sul proprio smartphone. Attraverso questa tecnologia, è possibile effettuare pagamenti, conservare coupon, carte di credito o di debito, e monitorare le transazioni in modo semplice e rapido. La funzione principale di questa applicazione è quella di rendere più comodo e veloce l'accesso alle proprie risorse finanziarie e di identificazione, eliminando la necessità di portare con sé oggetti fisici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone". La risposta di 22 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone nei cruciverba: la soluzione di 22 lettere è Portafoglio Elettronico

Se la definizione "Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone" conferma che la soluzione 'Portafoglio Elettronico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 22 lettere della soluzione Portafoglio Elettronico

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona F Firenze O Otranto G Genova L Livorno I Imola O Otranto E Empoli L Livorno E Empoli T Torino T Torino R Roma O Otranto N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Permette di memorizzare informazioni e dati personali sul proprio smartphone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portafoglio Elettronico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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