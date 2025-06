Può essere di reati ma anche a premi nei cruciverba: la soluzione è Concorso

Home / Soluzioni Cruciverba / Può essere di reati ma anche a premi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Può essere di reati ma anche a premi' è 'Concorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCORSO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Concorso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Concorso.

Perché la soluzione è Concorso? Una parola che può indicare sia un insieme di reati che un'occasione di vincere premi è concorso. In ambito legale, si riferisce a una serie di azioni criminose collegate tra loro. In ambito ludico o pubblicitario, indica una competizione in cui si può partecipare per aggiudicarsi premi o riconoscimenti. Due significati diversi, un'unica parola che stimola curiosità e attenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gara fra aspirantiL esame per ottenere un posto di lavoro pubblicoLo bandisce lo StatoPuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Può essere di reati ma anche a premi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

O N E A S C C T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COSECANTE" COSECANTE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.