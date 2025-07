Può essere provvisoria nel computer nei cruciverba: la soluzione è Modalita

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Può essere provvisoria nel computer' è 'Modalita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MODALITA

Curiosità e Significato di Modalita

Non fermarti alla soluzione! Conosci Modalita più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Modalita.

Perché la soluzione è Modalita? Modalità indica una condizione o uno stato temporaneo in cui si trova un dispositivo, come il computer. Ad esempio, può essere attivata una modalità provvisoria per risolvere problemi tecnici, limitando funzionalità e accessi. È un modo rapido per mettere in sicurezza il sistema o eseguire operazioni specifiche, prima di tornare alla normale operatività. La modalità è quindi uno strumento utile e versatile per il funzionamento del computer.

Come si scrive la soluzione Modalita

Se ti sei imbattuto nella definizione "Può essere provvisoria nel computer", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

