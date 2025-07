Monte dell Alaska detto anche monte McKinley nei cruciverba: la soluzione è Denali

DENALI

Curiosità e Significato di Denali

Vuoi sapere di più su Denali? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Denali.

Perché la soluzione è Denali? Denali, conosciuto anche come Monte McKinley, è la vetta più alta dell'Alaska e del Nord America, con i suoi 6.190 metri di altezza. Il nome Denali significa il Grande in lingua Koyukon, riflettendo la sua maestosa imponenza. Questa montagna simbolo della natura selvaggia rappresenta una sfida per alpinisti e un'icona per la cultura locale. Un vero gigante tra le cime del mondo.

