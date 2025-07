L impianto che consente a un veicolo di fermarsi nei cruciverba: la soluzione è Frenante

FRENANTE

Curiosità e Significato di Frenante

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Frenante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Frenante? Il termine frenante si riferisce a tutto ciò che permette a un veicolo di rallentare o fermarsi, come i freni o il sistema di frenata. È un componente fondamentale per la sicurezza alla guida, assicurando che il veicolo possa arrestarsi in modo efficace quando necessario. In breve, il freno è l’impianto che consente di fermarsi in sicurezza, proteggendo te e gli altri sulla strada.

Come si scrive la soluzione Frenante

Hai davanti la definizione "L impianto che consente a un veicolo di fermarsi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O M E I R Mostra soluzione



