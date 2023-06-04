Dura tra gli 88 e i 93 giorni

Home / Soluzioni Cruciverba / Dura tra gli 88 e i 93 giorni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dura tra gli 88 e i 93 giorni' è 'Trimestre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIMESTRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dura tra gli 88 e i 93 giorni" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dura tra gli 88 e i 93 giorni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Trimestre? Un periodo di tre mesi, che corrisponde a circa 88-93 giorni, spesso utilizzato per suddividere l'anno scolastico o il calendario fiscale. È un intervallo temporale che rappresenta un quarto di un anno solare. Questa durata è importante nel contesto accademico, lavorativo e amministrativo per pianificare attività e scadenze. Conoscere il limite temporale aiuta a organizzare meglio impegni e progetti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dura tra gli 88 e i 93 giorni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Trimestre

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dura tra gli 88 e i 93 giorni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dura tra gli 88 e i 93 giorni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trimestre:

T Torino R Roma I Imola M Milano E Empoli S Savona T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dura tra gli 88 e i 93 giorni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dura una novantina di giorniDura circa novanta giorniUna novantina di giorniColpisce il naso e dura pochi giorniTanti giorni dura il giro del mondo di Jules VerneDura 40 giorniDura circa 36500 giorniDura circa 365 giorni