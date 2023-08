Dura circa 36500 giorni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dura circa 36500 giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SECOLO

Significato/Curiosita : Dura circa 36500 giorni

Disambiguazione – "ventesimo secolo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi xx secolo (disambigua). disambiguazione – "novecento" rimanda...

