La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L albero che può essere Durone' è 'Ciliegio'.

CILIEGIO

Curiosità e Significato di Ciliegio

Perché la soluzione è Ciliegio? Il ciliegio è un albero da frutto noto per i suoi dolci e succosi frutti rossi o gialli, apprezzati in tutto il mondo. Cresce in climi temperati ed è simbolo di bellezza e abbondanza. La sua fioritura spettacolare annuncia l’arrivo della primavera, mentre i suoi frutti sono protagonisti di tante tradizioni culinarie. Insomma, il ciliegio rappresenta la dolcezza della natura e il piacere di gustare i piccoli doni della terra.

Come si scrive la soluzione Ciliegio

La definizione "L albero che può essere Durone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

E Empoli

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R N E D P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERDONO" PERDONO

