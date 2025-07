Vetta culmine nei cruciverba: la soluzione è Cima

CIMA

Curiosità e Significato di Cima

Perché la soluzione è Cima? Vetta culmine indica la parte più alta o superiore di una montagna, un punto di massima elevazione. È il vertice che si raggiunge quando si sale in cima a una vetta. Questo termine viene spesso usato per descrivere il punto più alto di una collina o di una montagna, simbolo di conquista e di traguardo raggiunto. In conclusione, rappresenta il massimo sforzo e la meta desiderata dagli escursionisti.

Come si scrive la soluzione Cima

