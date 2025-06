Il culmine della serata nei cruciverba: la soluzione è Clou

CLOU

La parola Clou è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Clou.

Perché la soluzione è Clou? Il culmine della serata si riferisce al momento più importante o emozionante di un evento, il punto più alto in termini di intensità o successo. La soluzione CLOU deriva dall'inglese cloud, simbolo di cima o apice, spesso usato in modo figurato per indicare il massimo raggiungibile. In sintesi, rappresenta il momento clou che rende speciale la serata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L acme dello spettacoloLa gara di maggior interesseIl culmine dello spettacoloEccezionale serata teatraleUn eccezionale serata teatraleRendono strana la serata

Se "Il culmine della serata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

L Livorno

O Otranto

U Udine

I Z N I A Mostra soluzione



