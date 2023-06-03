Uno sport in cui si affrontano le rapide

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno sport in cui si affrontano le rapide' è 'Rafting'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAFTING

Perché la soluzione è Rafting? Il rafting è uno sport acquatico che coinvolge la discesa di fiumi impetuosi a bordo di una zattera gonfiabile. Questa attività richiede abilità, coordinazione e spirito di squadra per affrontare le rapide e superare gli ostacoli naturali. I partecipanti si affidano alle capacità del timoniere e alla forza del gruppo per mantenere la stabilità e la direzione. La passione per questa disciplina nasce dall’adrenalina e dalla connessione con la natura selvaggia dei corsi d’acqua.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno sport in cui si affrontano le rapide". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Uno sport in cui si affrontano le rapide nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rafting

Per risolvere la definizione "Uno sport in cui si affrontano le rapide", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno sport in cui si affrontano le rapide" conferma che la soluzione 'Rafting' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rafting

R Roma A Ancona F Firenze T Torino I Imola N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno sport in cui si affrontano le rapide" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rafting' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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