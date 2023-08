altare in modo più popolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: altare in modo più popolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZOMPARE

Significato/Curiosita : Altare in modo piu popolare

Del) vittoriano, chiamato per sineddoche altare della patria, è un monumento nazionale italiano situato a roma, in piazza venezia, sul versante settentrionale... Amorevole con tutti i suoi amici e i vicini. tessie ha un cane, bumpy, che ama zompare sulle persone. noddy spesso si annoia con bumpy però ancora gli è simpatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : altare in modo più popolare : altare; modo; popolare; Esaltare tributare lodi; Ignoto: è nell altare della Patria; Ha l altare ; Antico altare pagano; Le donne all altare ; modo dispregiativo per riferirsi alla gente comune; Condimento al pomodo ro per i napoletani; Popolavano l Olimpo in modo letterario; Comodo fuoristrada; Altro modo dire metà strada; Il popolare Brad del film War Machine; Il Patacca che è una popolare maschera romanesca; La popolare Meryl; Un popolare giallista italiano; Grani di saggezza popolare ;

Cerca altre Definizioni