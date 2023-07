Uguale nei prefissi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uguale nei prefissi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ISO

Significato/Curiosità : Uguale nei prefissi

"Uguale nei prefissi" o "iso-" è un prefisso che indica "uguaglianza" o "similitudine". Viene utilizzato per formare parole in cui il prefisso "iso-" seguito da una radice indica l'uguaglianza o la somiglianza con la radice stessa. Ad esempio, "isomorfo" significa avere la stessa struttura o forma, "isoterma" indica una temperatura costante, mentre "isotonico" si riferisce a una soluzione con la stessa concentrazione di soluti di un'altra soluzione. Questo prefisso è utilizzato in diverse discipline come la chimica, la biologia e la matematica, per denotare correlazioni o affinità tra elementi o concetti.

