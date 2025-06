Territorio che fa provincia con Cusio e l Ossola nei cruciverba: la soluzione è Verbano

VERBANO

Curiosità e Significato di Verbano

Perché la soluzione è Verbano? Il Verbano è un territorio situato nel Piemonte settentrionale, noto per il suo splendido lago, il Lago di Mergozzo, e le sue pittoresche località. Si trova tra le province di Varese e Verbania, comprendendo zone come il Cusio e l'Ossola. È una regione ricca di natura, storia e tradizioni, ideale per chi cerca relax e paesaggi mozzafiato, rappresentando un angolo di tranquillità nel nord Italia.

Come si scrive la soluzione Verbano

La definizione "Territorio che fa provincia con Cusio e l Ossola" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

R Roma

B Bologna

A Ancona

N Napoli

O Otranto

