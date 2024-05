La Soluzione ♚ Altro nome del Lago Maggiore La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VERBANO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. VERBANO

Significato della soluzione per: Altro nome del lago maggiore Verbania ( Verbania in dialetto locale) è un comune italiano sparso sulla sponda occidentale del Lago Maggiore con una popolazione di 30 040 abitanti, capoluogo della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, ed è il centro più popoloso di tutto il bacino del Lago Maggiore. Il comune nacque il 4 aprile 1939 con il Regio decreto n. 702, dall'unione dei comuni di Intra e Pallanza, e divenne capoluogo di provincia nel 1992. Italiano: Nome proprio: Verbano-Cusio-Ossola ( approfondimento) . provincia più a nord del Piemonte con capoluogo Verbania. Wikipedia.

