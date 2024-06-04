Se si libera scatta
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Se si libera scatta' è 'Molla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MOLLA
Perchè la soluzione è Molla? Quando si preme una molletta, questa si libera rapidamente, scattando via. È un movimento improvviso e deciso, che avviene in modo istantaneo appena si rilascia la pressione. La sensazione è quella di un piccolo scatto che mette in moto il meccanismo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Se si libera scatta
- Risposta: MOLLA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Se si libera scatta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Molla
Quando la definizione "Se si libera scatta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Molla'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Molla' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se si libera scatta". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Con libera: Parlare a libera = senza inibizioni
Con scatta: Scatta facilmente