Se si libera scatta

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Se si libera scatta' è 'Molla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOLLA

Perchè la soluzione è Molla? Quando si preme una molletta, questa si libera rapidamente, scattando via. È un movimento improvviso e deciso, che avviene in modo istantaneo appena si rilascia la pressione. La sensazione è quella di un piccolo scatto che mette in moto il meccanismo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Se si libera scatta
  • Risposta: MOLLA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: M____
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A
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Se si libera scatta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Molla

Quando la definizione "Se si libera scatta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Molla'.

Le 5 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
L Livorno
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Molla' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se si libera scatta". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con libera: Parlare a libera = senza inibizioni 

Con scatta: Scatta facilmente 