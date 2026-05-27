Risulta da ritagli

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Risulta da ritagli' è 'Collage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLAGE

Perchè la soluzione è Collage? Un collage è un'opera fatta unendo vari ritagli di carta, foto o altri materiali. Questa tecnica permette di creare composizioni uniche, dando vita a immagini nuove e sorprendenti attraverso l'assemblaggio di pezzi diversi. È un modo creativo per esprimere idee e emozioni con materiali semplici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Collage'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Risulta da ritagli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Collage

Questa pagina è dedicata alla definizione "Risulta da ritagli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Collage'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Risulta da ritagli
  • Risposta: COLLAGE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
L Livorno
L Livorno
A Ancona
G Genova
E Empoli

La soluzione 'Collage' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Risulta da ritagli". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Risulta in fattura Quadro eseguito con ritagli eterogenei Se risulta difettoso sono guai seri Risulta in inferiorità numerica in una votazione Così risulta un lavoro sbrigato con la testa fra le nuvole 

Altre definizioni collegate

Con risulta: Risulta da varie cifre 

Con ritagli: Ritagli di stoffa 