Risulta da ritagli

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Risulta da ritagli' è 'Collage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLAGE

Perchè la soluzione è Collage? Un collage è un'opera fatta unendo vari ritagli di carta, foto o altri materiali. Questa tecnica permette di creare composizioni uniche, dando vita a immagini nuove e sorprendenti attraverso l'assemblaggio di pezzi diversi. È un modo creativo per esprimere idee e emozioni con materiali semplici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Risulta da ritagli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Collage

Questa pagina è dedicata alla definizione "Risulta da ritagli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Collage'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Risulta da ritagli

Risulta da ritagli Risposta: COLLAGE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona G Genova E Empoli

La soluzione 'Collage' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Risulta da ritagli". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.