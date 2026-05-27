Risulta da ritagli
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Risulta da ritagli' è 'Collage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COLLAGE
Perchè la soluzione è Collage? Un collage è un'opera fatta unendo vari ritagli di carta, foto o altri materiali. Questa tecnica permette di creare composizioni uniche, dando vita a immagini nuove e sorprendenti attraverso l'assemblaggio di pezzi diversi. È un modo creativo per esprimere idee e emozioni con materiali semplici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Risulta da ritagli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Collage
Questa pagina è dedicata alla definizione "Risulta da ritagli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Collage'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Risulta da ritagli
- Risposta: COLLAGE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Collage' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Risulta da ritagli". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Risulta in fattura Quadro eseguito con ritagli eterogenei Se risulta difettoso sono guai seri Risulta in inferiorità numerica in una votazione Così risulta un lavoro sbrigato con la testa fra le nuvole
Altre definizioni collegate
Con risulta: Risulta da varie cifre
Con ritagli: Ritagli di stoffa