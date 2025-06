La parte battuta alle elezioni nei cruciverba: la soluzione è Minoranza

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La parte battuta alle elezioni' è 'Minoranza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINORANZA

Curiosità e Significato di Minoranza

Non fermarti alla soluzione! Conosci Minoranza più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Minoranza.

Perché la soluzione è Minoranza? Minoranza indica un gruppo che rappresenta una parte meno numerosa rispetto alla totalità, spesso in ambito politico o sociale. Nel contesto elettorale, si riferisce a chi ottiene meno voti rispetto alla maggioranza, ma può comunque influenzare decisioni e dibattiti. La minoranza è fondamentale per garantire pluralismo e confronto nel sistema democratico. È un elemento chiave per mantenere equilibrio e rappresentanza equa.

Come si scrive la soluzione Minoranza

Se "La parte battuta alle elezioni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O V C A L I I R N E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAVERNICOLI" CAVERNICOLI

