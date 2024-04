La definizione e la soluzione di 6 lettere: Regione storica della Germania meridionale. SVEVIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: La Svevia (in tedesco Schwaben, in svevo Schwobeland, in latino Suebia) è una regione storica e linguistica della Germania. La maggior parte della regione storica della Svevia fa parte del Baden-Württemberg (lo stato storico del Württemberg e la provincia di Hohenzollern) e del distretto governativo bavarese di Svevia. Nel Medioevo, la Svevia comprendeva anche il Baden, lo stato federato austriaco del Vorarlberg, il Liechtenstein, i cantoni svizzeri di lingua tedesca e la regione francese dell'Alsazia. La regione linguistica comprende le zone in cui è parlato il tedesco alemanno e più propriamente quelle in cui è parlato lo Schwäbisch, lo ...

Svevia ( approfondimento)

(storia) (geografia) regione storica della Germania sudoccidentale

Etimologia / Derivazione

Deriva da svevo