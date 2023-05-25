Regione storica del Vietnam centrale

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Regione storica del Vietnam centrale' è 'Annam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N N A M

Perchè la soluzione è Annam? Annam è una regione storica del Vietnam centrale, conosciuta per la sua cultura ricca e le tradizioni antiche. Questa zona ha mantenuto un forte legame con il passato, conservando usanze e paesaggi che raccontano la storia di un territorio unico nel suo genere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Regione storica del Vietnam centrale

Regione storica del Vietnam centrale Risposta: ANNAM

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A N M

Inizia con: A

A Finisce con: M

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Regione storica del Vietnam centrale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Annam

In presenza della definizione "Regione storica del Vietnam centrale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Annam'.

La soluzione 'Annam' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Regione storica del Vietnam centrale". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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