Regione storica del Vietnam centrale

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Regione storica del Vietnam centrale' è 'Annam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANNAM

Perchè la soluzione è Annam? Annam è una regione storica del Vietnam centrale, conosciuta per la sua cultura ricca e le tradizioni antiche. Questa zona ha mantenuto un forte legame con il passato, conservando usanze e paesaggi che raccontano la storia di un territorio unico nel suo genere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Regione storica del Vietnam centrale
  • Risposta: ANNAM
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ANM
  • Inizia con: A
  • Finisce con: M
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Regione storica del Vietnam centrale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Annam

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La soluzione 'Annam' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Regione storica del Vietnam centrale". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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