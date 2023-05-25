Regione storica del Vietnam centrale
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Perchè la soluzione è Annam? Annam è una regione storica del Vietnam centrale, conosciuta per la sua cultura ricca e le tradizioni antiche. Questa zona ha mantenuto un forte legame con il passato, conservando usanze e paesaggi che raccontano la storia di un territorio unico nel suo genere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Regione storica del Vietnam centrale
- Risposta: ANNAM
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ANM
- Inizia con: A
- Finisce con: M
Regione storica del Vietnam centrale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Annam
In presenza della definizione "Regione storica del Vietnam centrale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Annam'.
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