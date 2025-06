Quella cornuta colpisce l omonima graminacea nei cruciverba: la soluzione è Segale

SEGALE

Curiosità e Significato di "Segale"

La parola Segale è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Segale.

Perché la soluzione è Segale? La sega è uno strumento utilizzato per tagliare materiali, mentre le si riferisce a una pianta graminacea, la segale appunto. In agricoltura, la segale è una coltura resistente e versatile, spesso usata per fare pane e altri prodotti. Quindi, l'espressione gioca sul doppio significato, unendo un attrezzo da lavoro con una pianta fondamentale per l'alimentazione umana.

Come si scrive la soluzione Segale

Stai cercando la risposta alla definizione "Quella cornuta colpisce l omonima graminacea"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

G Genova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

