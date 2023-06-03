Può esserlo un ginocchio o un frutto come la mela

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può esserlo un ginocchio o un frutto come la mela' è 'Sbucciato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SBUCCIATO

Perché la soluzione è Sbucciato? La parola sbucciato si riferisce a qualcosa che ha perso la sua copertura esterna, come un frutto o una parte del corpo. Quando si parla di una mela sbucciata, si indica che la sua buccia è stata rimossa, lasciando la polpa visibile. Allo stesso modo, un ginocchio sbucciato indica una ferita sulla pelle, spesso causata da una caduta. La relazione tra i due utilizzi risiede nel fatto che entrambi sono stati privati della loro copertura esterna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può esserlo un ginocchio o un frutto come la mela". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Può esserlo un ginocchio o un frutto come la mela nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sbucciato

In presenza della definizione "Può esserlo un ginocchio o un frutto come la mela", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può esserlo un ginocchio o un frutto come la mela" conferma che la soluzione 'Sbucciato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sbucciato

S Savona B Bologna U Udine C Como C Como I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può esserlo un ginocchio o un frutto come la mela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sbucciato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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