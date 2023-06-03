Giacitura molto aurifera di una miniera nei cruciverba: la soluzione è Filone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giacitura molto aurifera di una miniera' è 'Filone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILONE

Curiosità e Significato di Filone

Hai risolto il cruciverba con Filone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Filone.

Come si scrive la soluzione Filone

Hai trovato la definizione "Giacitura molto aurifera di una miniera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N M T I I L A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MATTINALI" MATTINALI

